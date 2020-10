Repubblica, Callejon-Ribery, lo spagnolo vuole ripetere l’intesa con Insigne: Iachini pensa al tridente

A Napoli oltre che per il ciuffo e i baffi inconfondibili, José Maria Callejon è nella storia del club per i suoi gol, gli assist e quell’intesa magistrale con Insigne. Lancio di Insigne a tagliare il campo e inserimento di Callejon a rifinire. Ma adesso l’avventura con il Napoli è finita, lo spagnolo spera di ripetersi con un altro compagno d’eccezione, ma stavolta con la maglia della Fiorentina: Franck Ribery. L’idea è questa: modulare lo schema di gioco in funzione delle caratteristiche dei due talenti. L’intesa tra i due si potrà ricercare e ricreare saltato sul campo, attraverso continuità ed empatia. Per questo Iachini potrebbe anche decidere di cambiare impianto di gioco e schierare un tridente puro. Firenze è l’ultima tappa della carriera di Callejon. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, IL NUOVO ACQUISTO MARTINEZ QUARTA SI PRESENTA: “CIAO TIFOSI VIOLA, SONO QUI, FORZA FIORENTINA!”