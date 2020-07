Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Dopo aver visto la Fiorentina nel primo tempo di ieri ho provato imbarazzo, non puoi giocare con quell’atteggiamento. Anche per Ribery che si trova a giocare in questo modo. Non puoi non far giocare Chiesa per mettere al suo posto Venuti, senza Chiesa la squadra perde tanto. Ci vogliono delle risposte, del punto in più o in meno in questo momento conta poco. Agudelo e Sottil perché non giocano mai nonostante si giochi ogni tre giorni? Sono all’altezza della Fiorentina?

Iachini in questo momento sta giocando per se stesso, interessa il suo futuro e vuole restare alla Fiorentina, ma sta buttando via la possibilità di sperimentare. Iachini piace molto a Commisso. Se pareggia contro la Roma sarà sempre più vicino alla riconferma. Juric aveva dato un ultimatum alla Fiorentina ma in questo momento Commisso non ha fretta. Se la società viola non ha pronto un grande nome allora resterà Iachini”