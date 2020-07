Il giornalista Luca Calamai della Gazzetta dello Sport ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Cutrone fuori dai titolari? Non è una bocciatura ma una normale rotazione, averlo in panchina per lanciarlo a gara in corso può essere un’arma. Le sue qualità tecniche non si discutono, in prospettiva è anche più forte di Belotti.

Contro la Lazio ho visto una bella Fiorentina, Iachini sa attaccare e sa difendere, all’Olimpico abbiamo anche imposto il nostro gioco. Iachini merita la riconferma. Se al suo posto dovesse arrivare Emery va bene, perché ha portato il Siviglia sul tetto d’Europa, se invece i nomi sono Juric, De Zerbi e Liverani me lo tengo stretto Beppe.

Ho sempre criticato il colpo Pedro perché serviva un centravanti esperto e non l’ennesima scommessa. Un giocatore come Caputo sarebbe stato perfetto per noi.

Se Chiesa non ha ancora rinnovato è perché secondo me è ormai convinto di andare via. Credo che andrà alla Juventus, la Fiorentina si dovrà accontentare di 40 milioni più due pedine in cambio. I soldi ricavati li devi usare per prendere un grande attaccante”