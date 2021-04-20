Cacia: "Vlahovic ha grandi numeri, Castrovilli è forte. La Fiorentina non merita questa classifica"

Quando ho giocato a Firenze, era difficile imporsi. Da uomo di sport, mi dispiace molto vedere i viola in grande difficoltà

Daniele Cacia, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco il suo pensiero:

"Non era facile imporsi in quella squadra dove giocavo io. Ora la Fiorentina sta in una classifica che non le compete, non deve stare così bassa, è il terzo anno che disputa un campionato dove con alti e bassi, si rischia tanto. Mi dispiace da uomo di sport vedere queste difficoltà. Castrovilli è forte, straordinario. Il gioco passa tutto da lui. Vlahovic attaccante del futuro, ha grandi numeri. Può giocare da solo ma anche in coppia"

COMMISSO, VICINO A IACHINI E ALLA SQUADRA. MOMENTO DIFFICILE, NON BISOGNA PERDERE LA TESTA

https://www.labaroviola.com/commisso-vicino-a-iachini-e-alla-squadra-momento-difficile-non-bisogna-perdere-la-testa/137477/