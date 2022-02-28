Cabrini: ''Non credo che Vlahovic sentirà particolarmente la partita contro la Fiorentina''

Antonio Cabrini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, facendo il punto della situazione in vista del match tra Fiorentina e Juventus.

Ha parlato Antonio Cabrini, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha fornito la sua personale idea dell'attuale momento di forma di Fiorentina e Juventus, che mercoledì sera scenderanno in campo per l'andata della semifinale di coppa Italia sul prato dell'Artemio Franchi. Queste le sue parole: C'è anche la Juve che, nonostante i sette punti di distacco, fa un pensierino allo scudetto. Allegri pare escludere questa possibilità ma l'andamento di queste ultime partite fa pensare che tutto sia possibile. "Credo che per capire se la Juve possa rientrare in gioco si debba aspettare questo mese. Vediamo se riesce a recuperare ma non è facile.

Se è più forte con questo Vlahovic? Direi soprattutto che è stato l'acquisto giusto anche per il futuro di questa squadra. Si è inserito bene, è molto interessante, giovane e ha dimostrato anche a Torino che sa cosa vuol dire fare l'attaccante.

Fiorentina Juve? Sarà una partita sicuramente interessante perchè la Fiorentina sta facendo una buonissima annata, sarà tutta da giocare.

Se avrà qualche condizionamento? Non credo, se verrà fischiato tanto onore. Più è fischiato più è temuto.''

CARNEVALI: ''FIORENTINA? NON PUO' FARE UNA VALUTAZIONE COSI' BASSA DI BERARDI. E' IL MIGLIORE''

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