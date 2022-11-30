Cabral: "Giocare insieme a Jovic sarebbe positivo per entrambi. Quanti anni resto qui? Non lo so"

Spero di fare meglio di quanto fatto finora. Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi

"Il mio rapporto con Italiano? E' un grande allenatore e mi ha aiutato tanto da quando sono arrivato". Così Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha detto nell'intervista al Tgr Rai Toscana: "Se mi piacerebbe giocare insieme a Jovic? Sì. Abbiamo giocato insieme però mai dall'inizio. E' un grande giocatore e giocare insieme sarebbe buono per entrambi".

Cosa chiede Cabral a Babbo Natale? "Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi, abbiamo una grande squadra. Sappiamo dove siamo adesso ma vogliamo arrivare più in alto. Il mio sogno è quello di riportare la Fiorentina in Europa".

Quanti anni pensi di restare? "Oggi non lo so dire, però spero di fare meglio di quanto fatto finora. Spero di onorare ogni giorno la maglia della Fiorentina che è una maglia pesante. Vorrei fare felice tutti i tifosi".

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