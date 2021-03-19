Buone notizie dai campini, Biraghi e Amrabat sono recuperati. Kokorin a Roma per curarsi

Dal centro sportivo della Fiorentina arriva la notizia di due recuperi, infatti sia Biraghi che Amrabat saranno a disposizione contro il Milan

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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano buone notizie dal centro sportivo della Fiorentina. Il tecnico viola Cesare Prandelli recupera sia Amrabat che Biraghi per la sfida di domenica contro il Milan, entrambi i calciatori erano stati fuori dai titolari (con il marocchino addirittura non convocato) nella partita contro il Benevento. I due centrocampisti oggi si sono allenati con il resto della squadra e hanno svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo. Cattive notizie invece per Kokorin, il russo si è recato a Roma nella clinica privata di Villa Stuart per un consulto medico.

PARLA IL PROCURATORE DI MARTINEZ QUARTA

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