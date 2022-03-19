Buciantini è sicuro: ''Per la Fiorentina De Paul e Berardi sarebbero gli acquisti perfetti''

Marco Bucciantini ha parlato anche del rendimento degli esterni di Italiano, che a suo dire devono trovare più gol.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto opinionista Marco Bucciantini ha stilato una dettagliata analisi sull'attuale momento della Fiorentina, con ampi riferimenti alla separazione con Vlahovic ed al momento del neo attaccante della Juventus. Queste le sue parole:

''Vlahovic nella Fiorentina giocava molto per la squadra. Nel primo mese, in cui segnava solo su rigore, veniva molto dentro il campo. Nel calcio moderno funziona così. Allegri gli sta chiedendo la stessa cosa. Ma se la squadra si allontana il centravanti fa più fatica. Vlahovic è molto forte ma deve migliorare. Si migliora in un contesto corale, il calcio si gioca in squadra, non da soli. Nelle ultime due settimane in Champions abbiamo visto che puoi essere un fenomeno per te stesso, ma se non migliori insieme agli altri vai a casa. E magari ti becchi anche i fischi nonostante tu sia un mito.''

Poco più tardi, l'ex calciatore ha preso parola anche a Radio Bruno:

''Aspettiamo gli esterni che sono importanti. Ma arriveranno ognuno secondo le proprie caratteristiche. In ogni caso, li vedo tutti migliorati, al netto dei gol. Anche gli interni devono segnare però. Basti pensare a quanti gol facevano le mezzali di Italiano allo Spezia. Bonaventura c'è stato un periodo nella stagione in cui concludeva molto, Castrovilli sta dando i migliori segnali degli ultimi 18 mesi. Mercato? Io ho sempre fatto due nomi: De Paul e Berardi. Giocavano in due squadre che vendono senza problemi, magari poi non fanno un prezzo facile, però vendono i propri calciatori. Qualche giocatore che porti gol, indipendentemente dalla zona del campo, dev'essere l'obiettivo del prossimo mercato. Ora però ci sono 10 partite decisive per valutare. Può darsi anche che si possa rimediare in questo senso. Le società crescono facendo le scelte giuste.''

CABRAL: ''SONO CALMO, SO CHE ARRIVERA' IL MIO MOMENTO E LO SFRUTTERO'. SARO' MOLTO FELICE A FIRENZE''

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