Bucciantini: "Vlahovic fenomeno assoluto, fare 21 gol con attorno il deserto è un'impresa"

Le parole di Marco Bucciantini in vista di Fiorentina-Napoli

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in occasione di Fiorentina-Napoli per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

"I Viola stanno bene, sono in un momento di breve continuità. C'è da dire che quando sono stato bene, Milan Napoli ed Atalanta hanno espresso un grande calcio. Quando una grande sta bene non deve guardare tanto all'avversario".

VLAHOVIC "Ha segnato 21 volte ed intorno a lui il deserto. Diventerà un fenomeno assoluto, ha qualche cosa dentro. Fare ventun' gol in questa squadra è un'impresa".

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