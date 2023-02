Bucciantini: “Vlahovic alla Juve rimane una ferita. Nessuno ha mai venduto capocannoniere a gennaio”

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto in casa Fiorentina alla vigilia della sfida con la Juventus. Ecco le sue parole:

“Prossimi impegni? Quello che c’è da capire sulla stagione della Fiorentina sarà svelato dalla partita di giovedì. Fiorentina deve accumulare prestazioni positive e domani per uscire con un risultato buono dalla Juventus bisogna soffrire.

Che Fiorentina mi aspetto? Se uno riduce il campionato alle partite con le big la continuità c’è stata. Vuol dire che c’è anche un fatto mentale e tattico: quando non devi fare la partita e sei un po’ più gravato dal compito fai meglio. Mi aspetto una bella partita della Fiorentina.

Campionato? In campionato la Fiorentina aveva iniziato a rimediare: sono mancate le ultime due in casa dopo una serie di buoni risultati. Tante partite della Fiorentina sono lottate e sempre aperte come molte squadre che si trovano nella stessa posizione della Fiorentina. Si lotta ma nel bene o nel male non c’è mai una partita che dici la Fiorentina sta dominando come la scorsa stagione.

Vlahovic e Chiesa? Di Chiesa mi fa paura la voglia: a Salerno l’ho visto e voleva sempre la palla. Vlahovic e Chiesa mi raccontano che il calcio è cambiato anche per la Fiorentina: non sempre è stata una squadra forte ma quasi mai è stata succube dei suoi talenti. Siamo retrocessi con una squadra di campioni con Effenberg e Batistuta…Anche edizioni della Fiorentina più debole metteva un certo fascino ai giocatori e vedere Chiesa e Vlahovic alla Juve mi fa capire che il calcio è cambiato. Vendita di Vlahovic alla Juventus rimane una ferita, nessuno ha mai venduto il capocannoniere del campionato a gennaio.”

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA PARTITA CON LA JUVENTUS