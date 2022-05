Bucciantini: “Vanno presi giocatori da realtà superiori. Vorrei Asllani, è il nuovo Brozovic, o Ederson”

L’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno per parlare della Fiorentina a due giorni dalla vittoria viola contro la Roma, queste le sue parole:

“Non sono convinto che una decisione definitiva su Cabral sia stata presa, io lo vedo cresciuto, in allenamento mi dicono che fa dei numeri, che viene fuori la sua grande qualità, io credo che si prendono un’altra stagione per valutarlo. Il mercato in questo momento ti fa pagare un attaccante da 12 gol 40 milioni allora vale la pena puntare su Cabral, questo è il mistero che resta sulla Fiorentina, è una grande incognita ma credo lo sia più per noi che per chi lo sta allenando. Quando le squadre giocano come la Fiorentina i giocatori crescono insieme, per me la prima necessità è il centrocampo, non l’attacco, serve una mezz’ala da 10 gol

Amrabat, Duncan e Igor sono cresciuti dentro la Fiorentina, Amrabat sembrava inutile ma è rinato in questa squadra. Se mi ricordo i primi 2 mesi difficili di Vlahovic, non è facile dire dove sia migliorabile la Fiorentina per la crescita che si può avere. Sono convinto che i prossimi acquisti vanno calibrati bene, Castrovilli non so se ce lo avremo il prossimo anno, come fatto nel 2012 vanno trovati giocatori che arrivano da realtà superiori alla Fiorentina, giocatori che ci credono, cresce cosi la squadra e i risultati, è un lavoro fattibile. Io guardo le squadre più piccole, Asllani dell’Empoli mi piace un sacco, potrebbe esser il nuovo Brozovic, Ederson della Salernatana ci sta stare in campo, mena, tira, a Bergamo ha fatto un partitone, è di grande personalità. Vanno presi i giocatori per puntare ad arrivare tra le prime quattro”

