Bucciantini su Jovic: “Non mi ha ancora convinto ma ne sono quasi innamorato. Mi ricorda purezza del calcio”

Marco Bucciantini a Radio Bruno si è soffermato anche sulla prestazione di Jovic contro il Lech Poznan esprimendo il suo apprezzamento nei confronti del numero 7 della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Jovic? Bisogna giudicare la sua prova in base alle parole di Italiano. Ha avuto problemi fisici e ieri l’obiettivo era ricondizionarlo perchè servirà anche lui in questo finale. Jovic mi ricorda la purezza di questo sport, si tratta quasi di un innamoramento per come tocca il pallone. Chiaro che gli manca qualcosa soprattutto a livello agonistico che ha compromesso un po’ la sua carriera. Ci sono giocatori che non mi hanno convinto per molto tempo come Mandragora e Cabral ma adesso è il contrario: Jovic ancora non mi ha convinto.”

IL COMMENTO DI MARCO BUCCIANTINI SU FIORENTINA-LECH POZNAN