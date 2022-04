Bucciantini riconosce: “Le squadre che funzionano hanno un centravanti forte che segna”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le sue parole:

“In questo momento non c’è partita migliore di quella contro il Milan, una partita che non ci impone il risultato ma che può farci ritrovare, questa partita ci toglie un po’ di obbligo. Vlahovic è forte, ma non è solo la sua assenza in sè, alla Fiorentina manca il centravanti degli ultimi 3 anni, che conosceva bene il gioco e la squadra, era il centravanti giusto per questa squadra. Ci vuole un po’ per costruire il centravanti della propria squadra. Non è cosi facile che cambi il centravanti e continui a vincere, la Fiorentina male che vada arriva ottava e prende il posto che ci era destinato a inizio stagione. Ora devi valutare bene qualche giocatore. Le squadre che funzionano hanno un centravanti forte che segna, guardate l’Atalanta, con e senza Zapata sono due squadre diverse. Gli allenatori vanno aiutati con gli attaccanti”

GIUSTIZIA E’ STATA FATTA