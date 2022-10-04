Bucciantini lancia l'ultimatum: "Jovic e Cabral, da soli o insieme, ora o mai più"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Bucciantini, ha commentato la situazione dei centravanti in casa Fiorentina, lanciando l'ultimatum a Luka Jovic e Arthur Cabral. Queste le sue parole: "...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Bucciantini, ha commentato la situazione dei centravanti in casa Fiorentina, lanciando l'ultimatum a Luka Jovic e Arthur Cabral. Queste le sue parole: "Jovic è entrato bene con l'Atalanta. A Verona la luce Gonzalez invece si è spenta subito. Ora c'è questa lucina di Bergamo. Il serbo è rimasto dietro anche in Nazionale, forse sta ritrovando un po' di agonismo e se vuole ripartire a giocare si sente chiamato in causa. A Bergamo per me la Viola ha fatto bene, specie nel 1° tempo. Saponara quando tirava l'anno scorso era pericoloso, per dire, oggi non è più così. La Fiorentina aveva anche creato dei presupposti, sono mancate proprio le conclusioni. Mi sarebbe piaciuto giocare col Riga giovedì, e provare la soluzione del doppio attaccante. La bella prestazione, però, ha conclamato i soliti limiti, quelli degli ultimi 30 metri. Kouamé ha dato quel che doveva dare, ora tocca a chi è stato comprato per fare quel mestiere. Jovic e Cabral, da soli o insieme, ora o mai più. Classifica? Juve e Inter probabilmente alla lunga tirano fuori punti. Il problema è che son partite bene dirette avversarie della Fiorentina. L'Udinese è sorprendente che sia lassù ma al settimo posto ci compete. La classifica andrà rivista quando si inizia a far gol. Nulla è compromesso, ma non bisogna pensare che il campionato sia diviso in due, da gennaio le cose non verranno stravolte".

https://www.labaroviola.com/dal-centro-sportivo-sorride-italiano-dodo-si-e-allenato-in-gruppo-ancora-a-parte-sottil/188044/