Dal Centro Sportivo, sorride Italiano: Dodò si è allenato in gruppo. Ancora a parte Sottil

La Fiorentina è scesa in campo per il penultimo allenamento prima della partenza pe la Scozia in vista della sfida di giovedì contro gli Hearts. E dal Centro Sportivo della Fiorentina arrivano buone notizie per mister Vincenzo Italiano: Dodò ha preso parte alla seduta di allenamento insieme ai compagni. Presenti anche Milenkovic e Nico. Sottil anche oggi non si è allenato con il gruppo, ma la speranza è quella di ritrovare quanto prima l’esterno. A riportarlo è Radio Bruno.