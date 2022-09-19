Bucciantini: "La Fiorentina meritava di perdere solo contro Udinese e Basaksehir, poi tanti punti persi"

Vince la Fiorentina contro il Verona e torna alla vittoria dopo la Cremonese della prima giornata, ne parla Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno e commentato la vittoria della Fiorentina contro il Verona. Queste le sue parole:

"La Fiorentina meritava di perdere solo contro l'Udinese e contro il Basaksehir, il resto della gare, molte dei quali sono stati i pareggi, la squadra meritava anche di vincere, ieri l'hanno decisa gli uomini, cosa che in altre volte non è capitata. Kouamè è più combattivo, mentalmente sta meglio dopo che è stato reintegrato, considerato che era ai margini. Il dinamismo di Kouamè è stato importante, Jovic hanno detto che non stava bene, mi sono rotto della interpretazioni osè sulla questione Jovic che si è rifiutato di entrare. Adesso Cabral e Jovic vanno bene per delle porzioni di partita. Da Nico Gonzalez abbiamo avuto un segnale di cui avevamo bisogno. Possiamo tornare in lotta per l'Europa"

NICO GONZALEZ RICHIAMATO IN EXTREMIS IN NAZIONALE

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