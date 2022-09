Nico Gonzalez segna e l’Argentina lo richiama in nazionale, si sono accorti che sta bene fisicamente

Nico Gonzalez in questo inizio di stagione non ha praticamente mai giocato, una sola partita da titolare, quella contro il Twente in Conference League e poi tanti forfait per un problema fisico post Empoli. Oggi, dopo diverse settimane il giocatore è tornato tra i convocati, chiamato in causa gli ultimi minuti ha segnato il gol del 2-0 finale. Considerate le sue condizioni, la nazionale Argentina, di cui Nico Gonzalez fa parte, aveva deciso di non convocarlo per le due amichevoli in programma in questa sosta ma il gol di oggi ha fatto cambiare idea all’Argentina che lo ha chiamato in extremis anche per valutare la sua condizione fisica in vista dei mondiali che si giocheranno fra due mesi. Dunque Italiano in questa sosta non potrà fare affidamento su Nico Gonzalez.

PARLA NICCOLINI AL POSTO DI ITALIANO