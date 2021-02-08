Bucciantini: "La Fiorentina ha venduto Chiesa e non lo ha sostituito. È il top in Italia insieme a Barella"

Bucciantini ha analizzato a Radio Toscana i temi caldi di casa Fiorentina, dal nuovo centro sportivo al campo di gioco

Il noto opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole: "Le difficoltà che la Fiorentina ha sono anche normali, non ci dobbiamo dimenticare che è stato venduto Chiesa, il più forte giovane italiano insieme a Barella. Non è stato sostituito come si sarebbe dovuto ma non è nemmeno facile farlo, con giocatori cosi forti è cosi. In campo quest'anno quando mancano Ribery e Castrovilli si sente e si vede la differenza, siamo imprescindibili da questi due calciatori. Viola Park? Commisso sta spendendo soldi anche se i risultati sul campo non lo dicono ma questi investimenti sono importanti per il futuro della Fiorentina" conclude Bucciantini.

LA CLASSIFICA DELLE SQUADRE ITALIANE CHE HANNO SPESO DI PIU' DEGLI ULTIMI 5 ANNI

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