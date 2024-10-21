Bucciantini: "Il migliore di questo inizio stagione è Dodo, non ha sbagliato una partita"

Secondo Bucciantini il brasiliano ha indiscutibilmente il miglior rendimento in questo avvio. L'intesa con Colpani è diventata un fattore

Il giornalista e tifoso viola, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare il momento della Fiorentina alla luce della rotonda vittoria di Lecce:

"Il centrocampo della Fiorentina sta crescendo minuto dopo minuto. Adli è un giocatore fondamentale per la Fiorentina, vede passaggi che gli altri non vedono, è il leader tecnico lì in mezzo.

Il migliore della Fiorentina in questo avvio di stagione resta però Dodo, il brasiliano è l'unico a non aver mai sbagliato una partita. La catena di destra peraltro funziona molto bene. Dodo e Colpani si aiutano molto.

Beltran non ha un problema di ruolo, ieri finalmente ci ha regalato una bella prestazione e questa è la bella notizia che arriva dalla panchina.

Alla fine del primo tempo con la Lazio possiamo dire sia nata una squadra, è normale che Palladino continui su questa linea. Una squadra ambiziosa non può non avere almeno 15 titolari".

Rocchi in diretta cerca di difendere la Juventus dall’ennesimo favore ma Stramaccioni gli dice la verità

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