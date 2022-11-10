Bucciantini: "Firenze torni a credere in Italiano: ingiuste le chiacchiere nei suoi confronti "

Mercato? Sono d'accordo sul fatto che ci sia bisogno di un difensore considerando anche la competizione europea

Anche Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della vittoria di ieri della Fiorentina contro la Salernitana, ecco le sue dichiarazioni:

"Classifica? Un po' più giusta sicuramente. La vittoria di ieri è la più importante di tutte: avevi battuto tutte squadre in fondo alla classifica ed invece la Fiorentina, dopo ieri, si è mostrata in generale proprio più efficace soprattutto nel modo in cui attaccare.

Jovic? Ieri mi è piaciuto quando è andato sotto la curva. Intanto ha fatto 7 gol in 40 giorni e si era dimenticato completamente come si faceva a segnare. Nelle partite passate aveva sbagliato anche gol facili.

Italiano? La città di Firenze deve tornare a credere in Vincenzo Italiano: questa vittoria lo consolida ancora di più: tutto il chiacchiericcio nei suoi confronti non è stato neanche giusto in fin dei conti."

DAZN MANDA SU TUTTE LE FURIE I TIFOSI VIOLA

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