Bucciantini elogia Amrabat: "Sono entusiasta di lui, il Mondiale spinga la Fiorentina a fargli bel contratto"

Ci troviamo in casa un giocatore che potrebbe vincere anche il premio di miglior giocatore del Mondiale

Il noto opinionista Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della situazione attorno al futuro di Sofyan Amrabat, queste le sue parole:

"Situazione Amrabat? Dipende dalla società: una volta il capitano dell'Argentina e il numero 10 dell'Italia giocavano nella Fiorentina. Sono cose che trovano un posto nella Fiorentina nel Mondo: io sono eccitato dal fatto che Amrabat sia una delle figure più importanti del Mondiale. Non è facile vendere i migliori per poi ricomprare e fare la squadra, quindi io sono semplicemente entusiasta e questo Mondiale ti dà la spinta per fargli rinnovare un bel contratto."

PAROLE AL MIELE DELL'EX CT SPAGNA PER AMRABAT

https://www.labaroviola.com/luis-enrique-confessa-amrabat-e-il-giocatore-che-mi-ha-impressionato-di-piu-in-questo-mondiale/195670/