Bucciantini elogia Amrabat: "Come una dinamo, si ricarica correndo: Fiorentina deve tenerlo"

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat e del suo exploit al Mondiale, ecco le sue parole:"Amrabat? Anche oggi è stato il punto di riferimento di...

A cura di Redazione Labaroviola 17 dicembre 2022 18:32

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