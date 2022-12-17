Bucciantini elogia Amrabat: "Come una dinamo, si ricarica correndo: Fiorentina deve tenerlo"
Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat e del suo exploit al Mondiale, ecco le sue parole:"Amrabat? Anche oggi è stato il punto di riferimento di...
Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat e del suo exploit al Mondiale, ecco le sue parole:
"Amrabat? Anche oggi è stato il punto di riferimento di quel gruppo: sembra proprio la luce di quella squadra.
La sua cessione? Se la Fiorentina vuole essere forte i giocatori li deve tenere: non ci sono altri modi, il calcio è cambiato ed i giovani forti vanno direttamente ai top club. Io non ho dubbi su cosa c'è da fare: adesso bisogna essere contenti di aver scoperto un giocatore che ha conosciuto tutto il Mondo come Amrabat. Lo considero come una dinamo, si ricarica correndo."
LE PAROLE DI MANDRAGORA NEL POST PARTITA
https://www.labaroviola.com/mandragora-non-vediamo-lora-di-riniziare-vedo-bene-castrovilli-aspettiamo-amrabat/196174/