Bucciantini: "Con i soldi di Kayode hai preso Beltran, questo fa rabbia. Vanoli i giovani li sa valorizzare"

Il giornalista e opinionista, Marco Bucciantini è intervenuto ai microfroni del Pentasport per parlare della gestione dei giovani giocatori della Fiorentina

Ecco le parole di Marco Bucciantini ai microfoni del Pentasport: "La Fiorentina doveva avere più pazienza con Favasuli, ma soprattutto con i giovani, Kayode e Favasuli sono stati persi al minimo, in prima squadra doveva iniziare un percorso diverso per Kayode, lo hai mandato a giocare in Premier per fare cassa per poi acquistare gli attaccanti, con i soldi di Kayode hai preso Beltran, pensa che rabbia.

Favasuli è stato mandato in prestito il primo anno e ha fatto discretamente, va a Bari e fa benino, va in Calabria e fa benone, ora a Napoli fa benissimo, ma te lo avevi già perso a Catanzaro, la sfortuna magari è stata averli tutti nello stesso ruolo, sia Kayode, che Favasuli, ma anche lo stesso Fortini.

Il paradosso è che hai perso Kayode per Dodo, che poi andrai a perderlo a zero. Adesso ti trovi con Jimenez, il Milan aveva visto bene su di lui, poi non ha avuto pazienza, però è un giocatore forte, anche a noi ci ha spaventato contro il Frosinone ha rischiato di prendere rosso per il centenario perché da un pugno ad un giocatore, però è forte c'è poco da dire.

Ogni volta che parliamo di giovane, parliamo della loro gestione e Vanoli è bravo in questo, Njie è uno degli ultimi arrivati, che giocava poco al Toro, entrava dopo, ma lui lo butta in campo ed è uno dei migliori, ma questo se migliora con il tiro in porta questo è pazzesco, deve migliorare quando vede la porta, se migliora in quello, ma Vanoli ha messo in campo quelli bravi, guardate Valdepenas è stato tolto per un motivo più tattico, cerca di restare armonico nelle fasce, poi lo metti in campo e rischi di vincere la partita, è un terzino che ha personalità, ha avuto una logica tattica la sua scelta, non è una bocciatura.

Favasuli lo puoi sbagliare, ma Kayode no, lui a 18 anni spaccava il campo, per lui devi aspettare 6 mesi, quando sarà venduto per 60 milioni ci farà male, ma non tanto per l'incasso mancato ma perché lo volevo vedere in campo a Firenze, ma a questi dirigenti piace più comprare, c'è poco da fare, Paratici quest'estate ci ha gasato.

Per la nazionale non sono fiducioso, ma sono contento per il ritorno di Mancini, perché come convocatore è stato il migliore degli ultimi anni, ha sempre voluto dare un messaggio, ha portato Tonali quando ancora era in Serie B, ho fiducia nelle sue scelte, ma ora siamo in un girone difficile, ma con Mancini anche in campo ci reinventiamo, pensiamo che dal 2006 è stata una delle più belle nazionali da vedere in campo.

E concludo dicendo, se la Fiorentina aveva Vanoli dall'inizio questa squadra aveva 10 punti, io quando guardavo il confronto con Grosso, io guardavo le loro biografie professionali e la differenza era netta, sono contento che sia tornato, perché dove c'è il merito, esso deve essere premiato".