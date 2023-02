Bucciantini: “Commisso si è sfogato ma il calcio malato non ce lo racconta lui, lo conosciamo tutti”

Il noto giornalista Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per rispondere alle domande dei tifosi Viola sulle ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Vittoria di ieri? La Fiorentina dopo la Lazio si è confermata, sempre comunque rischiando qualcosa. Torino e Lazio erano le due squadre che ci avevano fatto giocare peggio anche nella scorsa stagione. Fiorentina ha centrato il suo obiettivo minimo e abbiamo visto la crescita di giocatori che stavamo aspettando come Nico, Jovic, Barak, Dodo…Giocare una finale sarebbe fondamentale per tutti e nella partita secca la Fiorentina se la può giocare con chiunque.

Terzic? Giocatore che ha margini di miglioramento ed ogni volta per lui è quasi un esordio, finalmente però è entrato nelle rotazioni.

Crescita di Terracciano e Nico? Terracciano è sempre stato un portiere molto serio, è venuto a Firenze quasi a fare solo gruppo ma poi è stato scelto come titolare per molte cose: l’affidabilità su tutte. Nico Gonzalez ci è mancato tanto e se è sano significa entrare in area di rigore ed i difensori non sanno neanche dove guardare: non deve fare il centravanti ma deve continuare a ricevere palla lontano dalla porta. Quelli forti non vedono la cosa come difficile ma come qualcosa di esaltante.

Reazione del calcio alle parole di Commisso? Il calcio malato non ce lo racconta Commisso ma lo conosciamo tutti: quello del presidente era uno sfogo perchè non parlava da tanto e non credo sia un attacco più alto di quando si scagliò contro Sky. Ricordo a Commisso che a Firenze abbiamo avuto un editore che ci faceva arrivare terzi in campionato: si doveva limitare ad attaccare un articolo che non gli è andato bene. Se qualcosa non va bene lo dica, ma farla troppo generica inquini il discorso con altro e sembra proprio uno sfogo.

Jovic? Non si tratta solo del gol ma è l’interpretazione del ruolo, la prestazione ed è lì che deve crescere.

Ikonè? Mi ricorda il Rebic del Milan cioè quel giocatore che non lo capisci mai. Ha qualcosa cioè lo spunto che ti salta, può fare un grande quarto d’ora e poi sparire per un mese. Ci sono degli avversari contro cui può essere davvero un’arma.”

