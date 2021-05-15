Bucciantini: "Commisso è andato contro i giornalisti per coprire la stagione fallimentare"

Le parole in conferenza stampa di Rocco Commisso stanno facendo tanto discutere, ne ha parlato anche Bucciantini. Le sue parole

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport e molto legato ai tifosi viola, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:

“Questa dei giornalisti che sono una casta è una cavolata, si tratta di un mestiere pubblico, soggetto a giudizi pubblici. Commisso ieri ha sbagliato di grosso, doveva fare un bilancio della stagione invece ha usato la conferenza stampa per fare un regolamento di conti. Una stagione come questa della Fiorentina è stata trasformata in un referendum sul giornalismo. I giornalisti non fanno i soldi con la Fiorentina, fanno semplicemente il loro lavoro, la loro prefessione. Se Iachini merita un monumento per aver fatto arrivare la squadra a 40 punti vuol dire che la squadra era da 30 punti, quindi da serie B, ma non mi sembra assolutamente questo il caso. Quest’anno ha tenuto Iachini andando contro la dirigenza, sono passati due anni, ora è il momento del rilancio”

COMMISSO PARLA ANCORA: "ALTRE PORCHERIA DALLA GAZZETTA CONTRO DI ME"

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