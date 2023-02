Bucciantini: “A Barone direi di fare passo indietro in alcune situazioni. Verona come partita di coppa per Fiorentina”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto a Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Partita di ieri? Per fortuna abbiamo sofferto pochi minuti. Non è partita male poi c’è stato un brutto momento tra i due gol del Braga. La Fiorentina ha segnato in due partite 7 gol, nelle altre partite di Europa League e Conference League non arrivano a questi gol: noi ne abbiamo segnati 7 ad una buona squadra non era facile perchè sono terzi in Portogallo.

Continuità a Cabral? Penso che ieri abbiamo assistito ad una cosa clamorosa ed i gol di Cabral erano 2. Si è creato un precedente strano: non devi cambiare quella decisione perchè adesso hai creato un precedente, è vittima lo spettatore e non noi in quanto tifosi della Fiorentina. L’Europa ci offre attaccanti convincenti ed in campionato ce li toglie. Cabral ha fatto 22 gol in 33 in partite in Europa compresa la Champions con il Basilea. Continuo a preferire tecnicamente Jovic ma Cabral adesso mette i dubbi ad Italiano.

Verona? Il “casino” sarebbe solo in caso di sconfitta: non perdere lascia le distanze e vincere non ci farebbe pensare minimamente a guardarci indietro. Stanno bene però la Fiorentina è davanti ad una partita che sa di Coppa perchè perderla ci complicherebbe la stagione. Sono portato a pensare che non la sbaglierà.

Crescita di Cabral? Ha fatto fatica tante partite tecnicamente e anche a segnare. Non è una squadra che non aiuta gli attaccanti perchè quest’ultimi gli spazi se li devono anche creare. Lui è relativamente giovane, è arrivato a 23 anni ma diamogli un po’ di tempo: o parte adesso o non parte più.”

Consigli in amicizia per la società? A Barone direi di fare passo indietro in alcune situazioni: una classe dirigente non può permettersi episodi come l’ultimo dopo l’Empoli. A Pradè di comprare meno ma comprare meglio: la Fiorentina deve tornare a fare calcio in modo differente facendo scelte coraggiose ed impopolari come il Napoli. A Commisso direi che fare calcio è ancora qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto lui per quanto riguarda Viola Park e Stadio.

L’OPINIONE DI LORENZO AMORUSO SU CABRAL