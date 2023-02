Amoruso: “Cabral si sta muovendo bene e viene servito meglio. A Verona mi aspetto Jovic, spero di sbagliare”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della partita di ieri della Fiorentina che si è imposta anche nel ritorno dei playoff di Conference contro il Braga. Ecco le sue parole:

“La partita di ieri? Come avevo detto le coppe sono un altro modo di giocare ed intraprendere le partite. La Fiorentina ha difeso veramente male sui due gol ma la reazione è stata importante. Un altro gol di Cabral, anzi dico doppietta perchè il gol era regolare: spero che l’arbitro venga punito e che venga allontanato dalle coppe europee per 6 o 7 anni anni, la tecnologia è stata introdotta per aiutare.

Cabral? Si sta muovendo bene e viene servito anche meglio dai compagni che probabilmente lo stanno conoscendo anche meglio.

Sorteggio? Se dovessi paragonare le due squadre anche la Fiorentina non è messa bene in classifica ma i due campionati sono differenti. Ho controllato la rosa e sinceramente non conosco un giocatore.

Verona? Dal punto di vista tattico è la partita giusta per la Fiorentina, si potrebbero aprire degli spazi importanti. Secondo me partirà dall’inizio Jovic. Non so cosa frulla nella testa di Italiano ma lui valuta le ultime prestazioni e, spero di sbagliare, ma sono convinto e mi aspetto Jovic dall’inizio.

Centrocampo? Gol di Mandragora fondamentale per spezzare l’equilibrio. Bianco ha portato spesso la palla davanti e per i portoghesi non era facile, io l’ho visto intraprendente ma deve crescere e dobbiamo vederlo in prospettiva.”

