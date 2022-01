Bucchioni svela: “Non mi scandalizzerei se Piatek venisse messo titolare al posto di Vlahovic”

“L’acquisto di Piatek è casuale? Secondo me no – ha detto Enzo Bucchioni a Radio Bruno -, la Fiorentina pensava di poterlo vendere già a gennaio. Avresti preso Caicedo, è una vicenda da gestire. La Fiorentina ha una strategia che non conosciamo. Non so come reagirebbe se gli dicessero di lasciare fuori Vlahovic per far giocare Piatek. Se non arrivi in Europa League allora magari lo mandi in tribuna, ma non domani, a questo punto sfruttalo fino alla fine. Deve decidere Commisso, gli appoggio anche se decida di non farlo giocare più da domani. Devi capire che cosa ti conviene, basta con l’attendismo. Non mi scandalizzerei se Piatek venisse messo titolare al posto del serbo”.

