Bucchioni sul caso Amrabat: “Non tornerà più ai livelli del Mondiale, bisognava venderlo subito”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione attorno al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Ecco le sue parole:

“Amrabat non convocato? Il giocatore sicuramente non aveva la testa al Torino oggi ma avrà pensato ai suoi interessi. Italiano avrà pensato in ogni caso di non convocarlo indipendentemente se rimarrà o no.

Cessione? Amrabat se avesse voluto andare via perchè lo dice a poche ore dalla fine del mercato? Doveva bussare alla porta e dire che voleva andare via, adesso cosa può fare la Fiorentina con il mercato che si chiude anche se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile da 50 milioni.

Sostituto di Amrabat? I giocatori li puoi vendere tutti: se il giocatore si mette di traverso, ed avrei preferito un comportamento diverso da lui, se la cifra è importante, c’è metà stagione da giocare e rischi di perderlo mentalmente a quel punto cosa conviene fare? Non è insostituibile nello scacchiere della Fiorentina e con quelle cifre puoi prendere qualcuno di più congeniale al gioco.”

AMRABAT NON CONVOCATO PER IL TORINO