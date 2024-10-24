Bucchioni su Italiano: "Firenze lo ha criticato aspramente. C'è gente che gode perchè perde il Bologna. Assurdo"

L’ultimo è il classe 2005 Comuzzo, di cui ora tutti parlano: l’ha lanciato Italiano lo scorso anno

Il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista da sempre al seguito delle vicende della Fiorentina, a Radio Sportiva è stato interrogato sulla situazione dell’ex tecnico viola Vincenzo Italiano, ora al Bologna, del quale ha parlato senza "peli sulla lingua":

“Per me sono incredibili e incomprensibili le critiche e l’acredine verso Italiano che sento diffusamente. Italiano a Firenze ha preso una Fiorentina che stava lottando per non retrocedere e nel giro di tre anni avete visto cosa ha fatto. Ha ottenenuto anche tre finali, poi è vero che le ha perse, ma ha dato un’identità ed un gioco brillante alla Fiorentina, facendo anche crescere dei calciatori. L’ultimo è il classe 2005 Comuzzo, di cui ora tutti parlano: l’ha lanciato Italiano lo scorso anno. A Firenze hanno festeggiato perchè Italiano andava via, una roba calcisticamente incredibile. La carriera del tecnico siciliano è fatta di cose buone, analizzando le partite si può vedere questo”.

"Mi chiedo già da questa estate cosa sia andato a fare a Bologna. I felsinei hanno venduto i calciatori più importanti, Zirkzee e Calafiori, poi c’è Ferguson che si è infortunato e Italiano non l’ha ancora visto. Il Bologna si reggeva su questi 3 calciatori. Sono stati acquistati calciatori non pronti, cosa si vuole allora da Italiano? Non gli si può chiedere di fare di più, in Champions ha anche fatto partite dignitose come col Liverpool. Il Bologna non è pronto per competere sue due fronti. Non dico certo che sia il miglior allenatore del mondo, deve sicuramente migliorare i suoi aspetti tattici un po’ integralisti e l’idea di far sempre un tipo di calcio, è evidente. A Firenze si era un po’ corretto strada facendo, eppure manca poco lo aspettavano sotto casa. C’è gente a Firenze che gode quando perde il Bologna, sono cose incomprensibili, dinamiche personali, di simpatia, che non hanno nulla a che vedere col calcio. Mi stupisco un po’ quando c’è un accanimento così”.

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