Bucchioni su Fagioli: “Ha già pagato per i suoi errori passati, adesso ci vuole rispetto nei confronti del ragazzo”

A Radio Bruno ha commentato la formazione viola, Enzo Bucchioni che ha detto la sua opinione in merito: “Palladino ha confermato i titolari e da oggi bisogna lavorare sulla continuità per vincere anche contro le piccole, dobbiamo imparare ad approcciare questa partita come se giocassimo contro la Juve. Il Parma è una buona squadra, si sa difendere e ha buone individualità che gli hanno permesso di recuperare due gol all’Inter. La Fiorentina deve avere una grande mentalità per portare a casa il risultato anche oggi perché vincere è obbligatorio e non possiamo perdere altri punti.”

Sui punti deboli del Parma: “In attacco hanno anche buoni giocatori e sanno giocare a calcio in modo ordinato, sono meno offensivi dell’andata quando c’era Pecchia, ora hanno Chivu che cura più la difesa ma rimane il loro punto debole, infatti mi auguro che Kean sappia colpire come ci ha fatto vedere quest’anno.”

Su Fagioli: “Non credo che avrà ripercussioni mentali, sono sicuro che sia cresciuto e abbia messo alle spalle questa pagina brutta del suo passato. Si è rafforzato ed è più tranquillo, ha già pagato e ora ne è uscito, è inutile continuare a tartassarlo con questa vicenda perché il filone è lo stesso e non è cambiato nulla per lui. Ci vuole rispetto e non bisogna continuare a puntare il dito contro di lui.”