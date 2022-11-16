Bucchioni su Cabral: "A Milano con una vera punta il primo tempo finiva 3-1: impegno e simpatia non portano i gol"

L'anno scorso il gioco aveva fatto crescere i giocatori a differenza, invece, di questa stagione in cui il gioco ha faticato

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Aspettative e ultimo mese? Mi prendo l'ultimo mese perchè ad inizio stagione la Fiorentina non è stata all'altezza. Italiano poi ha adottato dei cambiamenti: più verticalità e più spazio hanno portato miglioramenti anche nei giocatori.

Crescita? Alcuni giocatori devono e mi aspetto qualcosa in più da loro: Barak deve crescere, l'abbiamo visto praticamente solo contro il Milan. Mi aspetto una crescita anche in Dodo e penso che la Fiorentina in generale possa crescere.

Cabral? Ormai è un anno e non mi sembra un centravanti da Fiorentina. All'inizio era fuori forma e l'abbiamo aspettato, doveva abituarsi al campionato e l'abbiamo aspettato, poi gli mancava la preparazione e si è aspettato ancora. A Milano con un vero centravanti il primo tempo doveva finire 3-1 per come ha giocato la Fiorentina: con l'impegno e la simpatia non si fanno i gol. A gennaio andrei a prendere uno che nei prossimi mesi può darti di più rispetto a Cabral."

NICO AL CENTRO DEI PENSIERI DELLA FIORENTINA

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