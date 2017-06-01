Bucchioni: "Spalletti ci riprova per Borja Valero, lo vuole all'Inter. Fiorentina disposta a trattare, il calciatore vuole restare a Firenze"
Dopo un anno Spalletti ci riprova ancora per Borja Valero. Ma l'Inter deve convincere il calciatore molto legato alla Fiorentina" così Enzo Bucchioni
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2017 00:38
Questo un pezzo dell'editoriale di Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb dove parla di Fiorentina e di Borja Valero:
"Spalletti gradirebbe anche Borja Valero che ha già cercato di portare a Roma l’estate scorsa. La Fiorentina è pronta a trattare, ma il giocatore (scadenza 2019, due milioni di ingaggio) non lascia volentieri Firenze. Tocca all’Inter convincerlo"