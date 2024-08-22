Bucchioni: "Se De Gea torna quello di Manchester allora sarà un grande acquisto per la Fiorentina"
Il noto giornalista ha commentato la formazione della Fiorentina che affronterà il Puskas
Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista e tifoso Viola Enzo Bucchioni che ha commentato la formazione della Fiorentina che tra poco scenderà in campo: "Mi sorprende Beltran che ha un'occasione per farci vedere quale sia il suo ruolo in questa squadra, vedremo se è un attaccante centrale o altro."
Su Parisi: "Va rilanciato dopo una stagione deludente deve trovare continuità e minutaggio, è stato fin qui molto altalenante senza essere mai incisivo."
Su De Gea: "Sono curioso di vederlo in campo, torna dopo un anno di stop e spero che sia pronto, se torna quello di Manchester è sicuramente un grande portiere che darà qualità e marcherà un innalzamento di livello."
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