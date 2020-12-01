Bucchioni: "Rocco ha sbagliato a non fare piazza pulita quando è arrivato"

Bucchioni ha parlato degli errori della società viola e della questione allenatore.

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono ancora convinto che il presidente Commisso riporterà la Fiorentina dove merita, peò secondo me ha sbagliato a non fare piazza pulita quando è arrivato. La squadra viola si era salvata all’ultima giornata nel 2019 e andava tagliato completamente il cordone ombelicale, a partire dall’allenatore invece che lasciare Montella sulla panchina. Non ci si è liberati di certe negatività nello spogliatoio, poi ci sono state questioni gestite male come quella di Chiesa. Ci sono ancora dei casi interni che vanno risolti. Ribery? A quella età e con il suo curriculum, ha bisogno di stimoli, era venuto a Firenze per divertirsi ma certe promesse non sono state mantenute. Mi risulta non fosse d’accordo neanche con la conferma di Iachini. Spero che Prandelli riesca a rimotivarlo perchè in questo momento è indispensabile".

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