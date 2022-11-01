Bucchioni rivela: "Quando Italiano ha chiesto Berardi alla società hanno risposto che costava troppo"

Pensieri e retroscena di mercato di Enzo Bucchioni sulla Fiorentina dopo la vittoria di La Spezia e a due giorni dalla Conference

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"Contro lo Spezia il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio ma l'hai vinta con la voglia e con la lotta. Italiano ha rivisto le sue idee, ha chiesto alla squadra di fare cose diverse. A La Spezia mi sono balzati agli occhi le difficoltà che ha avuto il centrocampo, ci manca qualità, ci manca chi dà i tempi di gioco, chi ha il piede buono per dare la palla con i giusti giri. Se continui a giocare in questo modo il regista ti serve e ti manca anche considerate le difficoltà di Barak e di Bonaventura sulla trequarti.

Jovic è cambiato nell'atteggiamento, è tornato a lavorare per la squadra, recupera la palla, torna indietro, cuce il gioco, guardate l'apertura per Ikonè. C'è una crescita. Stesso discorso di Cabral. Su Jovic bisognerebbe cercare di gestire certe dichiarazioni e la comunicazione in generale. Se lui comincia a segnare va bene così, magari ti porta soldi a fine anno.

La società ha detto a Italiano che l'operazione Berardi sarebbe costata troppo. Barak è quello che parla più di tutti con Italiano e sta cercando con Italiano di trovare la giusta posizione in campo. Lo scorso anno ha fatto 11 gol con il Verona, diamogli il tempo di inserirsi nella squadra.

Il mercato di gennaio credo sia oggetto di valutazioni, bisogna capire che tipo di calcio vuole fare Italiano, a centrocampo serve qualcuno che palleggia di più, serve più qualità in attacco, magari anche un difensore, si è chiuso il mercato parlando di Ranieri ma Ranieri non può essere, penso che serva il quarto centrale. Vediamo anche il mondiale se ti offre qualcosa. Vanno analizzate le situazioni, gli esuberi come Venuti. Mi immagino una Fiorentina dinamica sul mercato perchè questa squadra va corretta"

LE PAROLE DI BOCCI

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