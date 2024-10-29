Bucchioni: "Ringraziamo De Rossi per Bove. Se gioca sempre così tra 2 anni si contende il Pallone d'oro"

Il giornalista Bucchioni si è espresso soprattutto su Bove e Comuzzo, due giocatori che stanno facendo benissimo con la Fiorentina

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, esprimendo il suo parere dopo la roboante vittoria della Fiorentina contro la Roma. Ecco le sue parole:

Su Comuzzo: “Io è da agosto che dico che abbiamo una bella squadra. Questo è un gruppo molto ma molto più forte. Comuzzo è giovane, ma gioca da esperto, quasi da “vecchio”. Lui è un marcatore vecchia scuola, si è preso Dovbyk e non l’ha mai mollato. Oggi è difficile difendere come fa lui, perché la nuova scuola chiede difensori che sanno giocare coi piedi e fanno ripartire la squadra.”

Su Bove: “Bove è un centrocampista che fa tutto, difende, attacca, mette in moto la squadra, fa gol. Lui si è esaltato, se fosse sempre così tra 2 anni si gioca il pallone d’oro. Si vedeva fin da subito che Bove era un centrocampista con molto potenziale, ha visione di gioco, energia, corsa, gamba e polmoni. Ringraziamo De Rossi che ce lo ha liberato, questo ha solo 21 anni, immaginatevi il percorso di crescita che può ancora fare. Ed è già un giocatore straordinario.”

Su Adli: “Adli è un giocatore talentuoso, di qualità veramente importante, nel centrocampo della Fiorentina erano anni che non si vedeva uno così.”

Su Italiano: “Italiano ha fatto benissimo alla società, ha portato energia e calore, ha preso una squadra in zona retrocessione e l’ha portata su. Sicuramente ha fatto i suoi errori, ha toppato con l’ultima finale, però alla Fiorentina è stata una figura importantissima. Se avesse avuto Kean, avrebbe portato a casa 1 o 2 coppe a casa.”

Su Pradè, Barone e Cabral: “Ma Cabral come correva? Dai, non sembrava nemmeno un giocatore. Venderlo così al Benfica è stato un colpo da mille e una notte. Non capisco coloro che se la rifanno con Barone dopo la sua scomparsa, dicendo che finalmente Pradè sta facendo il suo lavoro. Non c’è umanità in queste persone.”

Sull'eventuale turnover col Genoa: "Se ho capito bene come ragiona Palladino, giovedì rigioca la stessa squadra. Vuole dare continuità, soprattutto in mezzo al campo. I 3 titolari funzionano perché hanno caratteristiche diverse che si completano insieme, si incastrano alla perfezione."

LA PRESTAZIONE ASSURDA DI COMUZZO CONTRO LA ROMA

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