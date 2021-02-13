Bucchioni: "Ribery? Un campione ma deve essere una ciliegina, non può fare tutto lui"

Domani partita difficile ma la Fiorentina deve farcela

"Ribery? Un campione - ha detto Enzo Bucchioni a Radio Bruno - ma dovrebbe essere una specie di ciliegina sulla torta. Se deve essere lui a fare tutto quello che la Fiorentina non fa, non ci siamo, deve essere quel qualcosa in più. Domani partita difficile, la Fiorentina ha comunque un organico per tirarsi fuori da questa brutta situazione".

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