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Bucchioni: "Prima di Natale incontro tra Chiesa e Della Valle, Pioli ce l'ha con lo spogliatoio perchè..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“Pioli non è contento dello spiffero nello spogliatoio, qualcuno ha raccontato la sua sfuriata e adesso c’è la sensazione che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2018 13:37
Bucchioni: "Prima di Natale incontro tra Chiesa e Della Valle, Pioli ce l'ha con lo spogliatoio perchè..." -
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

“Pioli non è contento dello spiffero nello spogliatoio, qualcuno ha raccontato la sua sfuriata e adesso c’è la sensazione che non sia tranquillo e che non abbia ancora digerito questa vicenda dato che ne parla ancora dopo 10 giorni.

Sono d’accordo con la scelta di Chiesa capitano al posto di Pezzella, è il simbolo della Fiorentina. Prima di Natale ci sarà un incontro tra Enrico Chiesa e Andrea Della Valle per riparlare del contratto e dell’ingaggio, conviene anche alla Fiorentina rinnovarlo per avere più forza in una eventuale trattativa di cessione. Si farà il punto anche sul futuro del ragazzo, lo vogliono in tanti e nessuno vuole rivivere la vicenda Bernardeschi”

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