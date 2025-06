Bucchioni: “Pradé ha fatto fare una figuraccia al Presidente, il suo ciclo qui è finito”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della situazione in casa viola: “L’allenatore non si può sbagliare di nuovo dopo Palladino che comunque non era pronto per la Fiorentina a prescindere da tutto, ma con un altro tecnico magari avresti potuto lottare fino in fondo per la Champions perché la squadra era buona con individualità importanti e in questo campionato era doveroso esserci. Adesso la scelta è complicata, è normale che non esca niente perché ancora bisogna vedere chi è disponibile sul mercato anche perché devi vedere chi prendono le squadre che fanno la Champions.”

Su Pradé: “Dopo la conferenza di martedì andava cacciato perché ha fatto fare una figuraccia a Commisso, doveva capire subito che Palladino si sarebbe dimesso o che lui non era convinto di restare e se fai il manager devi conoscere in anticipo certe dinamiche. Pradé ha fatto una buona squadra quest’anno ma l’errore è stato Palladino che non era adatto, però anche lui ha finito il suo ciclo a Firenze e doveva andarsene di sua volontà perché con questa situazione non gli conviene restare.”

Prosegue: “Di solito quando parliamo di cicli facciamo riferimento sui 3 anni, qui addirittura siamo a 6 anni con Commisso e poi altri 4 con Della Valle. Se ti accorgi del malumore della piazza verso di te, non dico di dare retta ai tifosi ma comunque devi comprendere che è l’ora di voltare pagina. Altrimenti non ci sono scosse e ripartiamo sempre uguale con le stesse aspettative.”