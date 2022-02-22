Bucchioni: ''Piatek mi sta stupendo per come si sta adattando alle richieste di mister Italiano''

Enzo Bucchioni commenta ed elogia l'andamento della Fiorentina, dedicando particolare atttenzione all'inserimento di Piatek.

Enzo Bucchioni esalta, nel consueto appuntamento con il Penta Sport, la resa di Piatek, e guarda con grande ottimismo verso il prossimo impegno in casa del Sassuolo. Queste le sue parole:

''L'apporto di Piatek è stato sensazionale, mi ha sorpreso moltissimo il modo in cui si è adattato alle richieste di Italiano anche in fase di ripiegamento, che non sono propriamente nelle sue corde. Anche nell'ultimo impegno con l'Atalanta, gol a parte, ha fatto a sportellate con tutti, si è sacrificato per la squadra facendo salire i compagni.

Il Sassuolo? Non è di certo una squadra che gioca in contropiede, anzi, ma anche in questo caso credo che la Fiorentina non avrà problemi ad imporre il suo gioco. Corsa Europea? Non sono convinto che la nostra corsa sia sul Napoli, che continuo a vedere più in lotta per lo scudetto. La corsa della Fiorentina deve essere su se stessa, è una squadra che scende sempre in campo per vincere contro chiunque.

Nico Gonzalez? Giocatore superiore, basti pensare che è un nazionale argentino e che comunque è stato pagato una cifra considerevole. Poi lotta su ogni pallone, conquista punizioni, calci di rigore.

La Juventus? Gioca un calcio orribile, e per questo credo che ce la possiamo giocare, contro la Juve così come contro qualunque altro avversario. La cosa importante però è che questo entusiasmo non si trasformi in pressione. Di certo la solidità dello spogliatoio si è vista dopo il tracollo con la Lazio e la cessione di Vlahovic''.

TMW 5 MILIONI DEI BONUS DI VLAHOVIC LA FIORENTINA LI RICAVERA' SOLTANTO SE LA JUVE VINCERA' LA CHAMPIONS

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