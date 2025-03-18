Bucchioni: "Palladino non era pronto per Firenze, finalmente ha capito come deve stare in campo la sua Fiorentina"

Il direttore di Italia 7 e noto giornalista di fede viola ha detto la sua opinione in merito alla grande prestazione con la Juve

A Radio Bruno è intervenuto il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni che ha commentato il successo viola sulla Juventus: "Non ho memoria riguardo ad una vittoria così schiacciante contro la Juventus al Franchi perché sei stato nettamente superiore e non è successo spesso nella storia, il 4-2 fu una rimonta unica, ma anche quella di domenica è una partita che racconteremo perché davvero non c'è stata partita. Credo che i giocatori juventini stiano giocando contro Motta, ma è un problema loro anche perché continuano a tenerlo."

Sulla partita: "Spero che da questa vittoria riusciremo a trovare la famosa continuità che stiamo cercando dall'inizio e mi auguro che, dopo la sosta, ripartiremo da qui contro un avversario forte e più complicato della Juventus che è l'Atalanta, ma mi aspetto una prestazione simile, mi dispiace solo ci sia la sosta nel mezzo perché quest'entusiasmo era da coltivare subito. Domenica mi sono piaciuti tutti, abbiamo visto un grande atteggiamento con corsa negli spazi e aggressione totale in fase di non possesso. Finalmente la Fiorentina ha giocato in un modo diverso rispetto a palla lunga per Kean e basta. Credo che, da domenica, Palladino abbia trovato la sua identità, ci ha messo un po' ma ora ci siamo e la lotta per l'Europa ci comprende e ce la giocheremo anche per la Champions perché 5 punti sono nulla e questa vittoria ti fa volare."

Su Palladino: "Abbiamo pagato lo scotto della sua inesperienza perché non aveva mai fatto le coppe e si è visto. Adesso si è rimesso in carreggiata con i giocatori al loro posto senza idee cervellotiche presenti nel 4-2-3-1 con il falso centrocampista che faceva l'esterno. Ora hai capito che il 3-5-2 in queste posizioni è il tuo vestito ideale, non era pronto da subito e abbiamo perso troppi punti per strada con squadre che ti hanno incartato la gara, ma ora penso che abbia finito il suo rodaggio senza troppi esperimenti."