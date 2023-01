Bucchioni: “Non puoi continuare a sperare in Cabral e Jovic. Prenderei Sabatini come direttore”

Enzo Bucchioni ha parlato dei problemi della Fiorentina in un momento non facile, queste le parole del giornalista a Radio Bruno:

“La mia impressione che questa squadra che gioca un calcio ambizioso, non si divera più perchè non si crea ma non si segna, si produce e non si mette dentro. Quindi alla lunga è stata persa la voglia e l’entusiasmo. Un attaccante normale contro il Torino la mette dentro, una squadra che costruisce ma non fa gol diventa una frustrazione, smette di crederci, non si diverte più

Cabral ci mette l’anima ma fa fatica, ormai è un dato assodato, come fai a continuare con lui. Jovic è la delusione più grande, Ancelotti mi disse che era forte ma non giocava perché c’era Benzema, ma adesso non corre, ha atteggiamento indolente, ti guarda dall’alto verso il basso

L’idea era quello di recuperare Cabral ma continuare a sperare che questi due si sveglino e vadano bene. So che la Fiorentina vuole prendere un attaccante più di un esterno, è più urgente prendere uno che faccia gol. L’operazione per un grande attaccante la devi fare già ora, la devi preparare prima per giugno.

Anche Caputo sarebbe andato bene a questa Fiorentina, fa movimento e fa creare occasioni. Io ci proverei ancora con Arnautovic anche se avevano già detto di no, magari in cambio di Terzic. Fossi un dirigente della Fiorentina andrei a prendere uno come Sabatini, che è un grande direttore sportivo, è un umile consiglio non una notizia.”

