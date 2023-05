Bucchioni: “Non possiamo più vedere Quarta che fa questi errori, come fai a uscire in quel modo?”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo della sconfitta della Fiorentina contro il Basilea, queste le sue parole:

“Se siamo qui è merito di Italiano, se la Fiorentina è tornata in Europa e la squadra si gioca la finale di Conference è merito di Italiano. Le grandi squadre giocano cosi, volendo dominare sempre, però non si può dominare sempre perchè la stanchezza fisica adesso ti è arrivata, lo avevamo visto anche a Napoli, manca brillantezza e rapidità. Sarebbe bastato l’1-0, hai dominato la partita anche se non hai avuto grandi occasioni. Devi essere dominante in un altro modo, gestendo la palla, abbassandoti, facendo difesa attiva. Questa partita andrebbe studiata.

Ci sono stati degli errori individuali, non posso più vedere Quarta che fa questi errori, un difensore centrale che esce in quel modo centralmente, devi cercare di tenerlo li, non di rubagli la palla, altrimenti ti salta facile come ha fatto. Cosi come quando esce sulla destra ad attaccare sul fallo laterale, cosi lascia sempre sguarnita la difesa. Deve migliorare, questo atteggiamento deve essere cambiato in fretta. 90 minuti con l’accelerato schiacciato non li gioca nessuno

Questa squadra sta crescendo, non vanno fatti processi, questa squadra sta imparando a diventare grande, i giocatori non erano abituati a giocare cosi tanto, solo in pochi avevano giocato ogni 3 giorni, non è abituata anche da un punto di vista mentale. Vale per tutto, quando fai un qualcosa per la prima volta, la seconda volta lo farai certamente meglio. Certe difficoltà incontrate quest’anno non le avrai più. Per me siamo cresciuti e siamo cresciti anche tanto. Bisogna trovare le risorse per giovedi prossimo, con la mente libera e con positività, l’avversario è ancora alla portata. Per me è stato anche un errore cercare di fare il 2-1, ti dovevi accontentare dell’1-1″

IL COMMENTO DE LA NAZIONE