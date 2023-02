Bucchioni: “Mi hanno raccontato che in allenamento Jovic era mentalmente assente. Italiano è intervenuto”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina, ecco le sue parole:

Campionato? Non distinguerei il campionato dalle altre competizioni, parliamo della Fiorentina: è una squadra che è cresciuto quindi tutti gli impegni li affronto con più tranquillità.

Nico Gonzalez? I problemi in attacco erano evidenti dei due centravanti ma anche del movimento della squadra in generale. Si sono infortunati i due esterni titolari, cioè Nico e Sottil, con loro due in campo e grazie alle loro qualità sarebbero stati avvantaggiati anche gli attaccanti. Ora è stato preso Brekalo con quelle stesse qualità: è rapido, salta l’uomo e se incominci ad avere due esterni che ti danno imprevedibilità tutto migliora.

Centravanti? All’inizio della stagione un po’ di scelta era stata fatta: Jovic in campionato e Cabral in coppa, ma entrambi poi hanno faticato. Io darei continuità a Jovic perchè è quello che ha maggiore qualità: da quel che so era anche un problema a livello mentale per lui, in allenamento era assente e penso che Italiano sia intervenuto soprattutto dopo la prestazione di Roma. Se ha capito che deve tornare umile a quel punto le caratteristiche qualitative le ha. Cabral, invece, dà tanta forza fisica e serve anche quella.

Centrocampo e mercto? Il problema era togliere dallo spogliatoio qualcuno che destabilizzava l’ambiente. All’allenatore non fa piacere che qualcuno arrivi al campo con il borsone e con il muso lungo. Quindi sono stati venduti i giocatori che volevano giocare, Benassi poi non era neanche nella lista. Quindi secondo me se si fosse dovuto fare qualcosa sul mercato bisognava farlo in attacco.

