Bucchioni: "Mi aspetto da Palladino delle soluzioni tattiche diverse. La squadra è forte, Fagioli talento"

Enzo Bucchioni ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina, queste le parole del giornalista a Radio Bruno:"Per quanto riguarda Bove l’uniformità tra i diversi campionati sarebbe l’aspetto più...

Enzo Bucchioni ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina, queste le parole del giornalista a Radio Bruno:

"Per quanto riguarda Bove l’uniformità tra i diversi campionati sarebbe l’aspetto più auspicabile. Se Abodi ha espresso quella posizione, significa che ha ricevuto conferme da alcuni esperti. Tuttavia, prima di trarre conclusioni, mi piacerebbe che qualcuno si esprimesse in modo chiaro.

Per quanto riguarda le parole di Palladino, cerco sempre di analizzarle con attenzione. Ha più volte ribadito di volere una Fiorentina camaleontica, capace di adattarsi di partita in partita in base all’avversario. Il suo obiettivo è che la squadra sia versatile e in grado di interpretare più situazioni di gioco, e questo approccio mi piace. Domenica mi aspetto qualche soluzione tattica in questa direzione.

La partita contro l’Inter è un riferimento importante: la Fiorentina si è presentata a San Siro con due piani di gioco ben definiti. Guardando la panchina, si rimaneva colpiti dalla qualità dei giocatori a disposizione, e infatti la squadra è riuscita a tenere il risultato in bilico fino alla fine, mettendo in difficoltà la formazione più forte d’Italia. A mio avviso, domenica Palladino schiererà Gudmundsson e Beltran in avanti, puntando sul possesso palla a terra.

Su Fagioli sono convinto che, una volta entrato, sarà difficile toglierlo dal campo. Lo seguo da tempo, è un talento puro e diventerà un punto di riferimento assoluto per questa squadra."