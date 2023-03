Bucchioni: “Lo ammetto, a gennaio avrei preso il centravanti ma ora Cabral è rinato grazie a Italiano”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per commentare anche la vittoria della Fiorentina contro il Milan, a due giorni dalla gara contro il Sivasspor in Conference League, queste le sue parole:

“Finalmente Cabral ha capito come si gioca, non era arrivato bene fisicamente. Prima non c’era fiducia, adesso sono stati anche recuperati fisicamente i giocatori, Nico Gonzalez è tornato in squadra e lui era importantissimo. I giocatori sono tornati sul livello per cui sono stati presi, da Mandragora a Dodò fino a Jovic. Io non ho mai pensato che la Fiorentina potesse lottare per la retrocessione, adesso hai acquisito cinismo.

Tante difficoltà sono arrivate perchè ci hai messo più tempo ad adattarsi al giocare ogni 3 giorni. Questo però non può bastare con Cabral. Italiano non era impazzito quando cambiava, i motivi li sappiamo ma 7 giocatori son sempre li stessi, a volte il turnover è necessario. Italiano non cambiava mai cosi per cambiare

Su Cabral bisogna dare merito al lavoro di Italiano, il merito che dobbiamo dare al ragazzo è che non si è mai arreso, grande resistenza personale alle critiche. Io non mi aspettavo che giocasse cosi contro il Milan, ha fatto giocate di grande qualità tecnica. Il lavoro ha pagato, gli allenamenti con Italiano ti fanno migliorare. Io a gennaio avrei preso l’attaccante, mi auguro che Cabral adesso sia dentro il gioco e spero che adesso continui cosi.

Guardate la faccia dei giocatori del Milan quando gli è stato dato il rigore, di solito aggrediscono l’arbitro, gli vanno incontro, protestano ma in quel caso non sapevano nemmeno loro cosa dire e cosa pensare, erano senza parole. Questo arbitro deve cambiare mestiere, conoscendo i vertici arbitrali non gliele faranno passare liscia

BIRAGHI SCRIVE UNA LETTERA A SE STESSO