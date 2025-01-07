Bucchioni: "Le difficoltà di Palladino sono evidenti perché ha mezza squadra che gli rema contro"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando di numerosi temi caldi in casa Fiorentina, tra cui la sconfitta contro il Napoli e il calciomercato. Queste le sue pa...

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando di numerosi temi caldi in casa Fiorentina, tra cui la sconfitta contro il Napoli e il calciomercato. Queste le sue parole:

In teoria col Napoli così la difesa a 3 poteva essere anche una mossa da poter fare, perché loro giocano con le catene. L’idea però non è stata completata, perché andava fatto un 3-5-2. Palladino doveva togliere Sottil, giocare con una linea a 5 e la difesa a 3, per proteggerla di più. Se gli esterni non vengono a raddoppiare non serve a nulla.

Le difficoltà dell’allenatore adesso sono abbastanza evidenti, perché ha anche mezza squadra che gli rema contro. Ci sono dei giocatori che non vedono mai il campo e si sentono inutili. Il Monza è praticamente già retrocesso, devi andare lì e vincere.

Non puoi a mettere Adli a marcare McTominay e Mandragora Zambo Anguissa. Sono giocatori che ti hanno distrutto, non l’hai mai presa a centrocampo. Così perdi in partenza, devi marcare di reparto e non uomo su uomo. Ma anche Beltran su Lobotka, gliel’ha mai presa la palla?

Secondo me puoi risolvere la situazione acquistando 4 o 5 giocatori abbastanza forti. Palladino si basa sui giocatori, non sul gioco, e quando si mettono le seconde linee si vede che non funziona. Infatti, in Conference hai fatto alcune figuracce, proprio perché vengono fuori i loro limiti. Se non intervieni bene, lo scivolone è dietro l’angolo. Quindi l’unica strada è fare gli acquisti giusti, in modo da salvaguardare il bottino di punti ottenuto fino ad ora.

Pablo Marì serve per giocare a 3. Lui può guidare la difesa, è esperto, è passato da squadre importanti. Vai a prendere un giocatore con caratteristiche tecniche che non ci sono in rosa, ha piedi buoni, può giocare a sinistra. Non so se renderà da 7 o da 5, però le caratteristiche che ha alla Fiorentina non ci sono. Certo che non è Beckenbauer, ma ti dà una soluzione in più. Pongracic non lo conosco, non ha mai giocato.

Kean deve essere messo in condizione di segnare dalla squadra. Per questo io andrei prima a puntellare la rosa con giocatori funzionali, che possano aggiungere alla squadra fisicità, gol e possono servire bene l’attaccante. Il vice Kean, per me, viene dopo.

Con quest’organico, superiore a quello dello scorso anno, devi fare meglio dell’ottavo posto dello scorso anno. Puoi restare in una posizione che non pensavi, perché i valori ci sono.

AMORUSO SUL MERCATO

https://www.labaroviola.com/amoruso-ma-a-cosa-serve-pablo-mari-mica-e-beckenbauer-abbiamo-preso-valentini-e-abbiamo-7-centrali/283733/