Bucchioni: “La vicenda la Juventus ha reso Bonaventura un giocatore qualsiasi. Spogliatoio cambiato”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Il Frosinone doveva essere la svolta, il periodo difficile dura da 1 mese e mezzo. Abbiamo visto una Fiorentina peggiore di quella che abbiamo visto a Lecce, se oggi rigiro questa squadra non trovo nulla di positivo. Biraghi sta giocando male da tempo, Maxime Lopez pensavo potesse essere un’alternativa, Parisi uguale, Barak non da nessun contributo. Negli interpreti principale c’è un evidente calo, Nico non si è ritrovato, la vicenda del contratto di Bonaventura e la questione Juventus lo ha ridotto ad un giocatore qualsiasi. Siamo tornati ad essere normali, i giocatori nominati fino ad ora erano andati oltre.

Alla società imputo di non avere comprato il 2 gennaio un giocatore qualsiasi, in quel momento la Fiorentina in emergenza, non mi interessa Gudmundsson, anche Strefezza potevi prendere anche se so che non ci sono buoni rapporti con il Lecce. Sarebbe stato un segnali per l’allenatore e lo spogliatoio. In quel momento li è mancata la spinta, non dovevi stare 1 mese senza prendere l’esterno. Secondo me c’è anche qualcosa nello spogliatoio, guardate in faccia i giocatori, non c’è più gioia, magari il caso Bonaventura ha creato problemi.

Ora tutti invidiano il Bologna, io penso alla Fiorentina, a quello che è stato sbagliato e quello che è stato fatto bene, è sbagliato guardare il Bologna, questi sono 25 anni che non vanno in Europa, ora hanno indovinato il direttore sportivo, Thiago Motta è bravo ma adesso gli sta andando tutto bene. La Fiorentina ha giocato 2 finali lo scorso anno e ce lo siamo già dimenticati. Sono stati sbagliati alcuni acquisti alla Fiorentina ma il tempo per rimediare c’è tutto. Ci sono cose che non tornano e che vanno migliorate ma guardiamo il positivo”

