L’AIA dà ragione alla Fiorentina, è netto il rigore su Nico Gonzalez. Chiffi si giustifica con Belotti

Ha fatto molto discutere il mancato rigore non concesso alla Fiorentina nel primo tempo della gara contro il Bologna. Porsch dà un calcio a Nico Gonzalez in piena area di rigore sul punteggio di 1-0. Il giocatore viola arriva per primo sulla palla come dimostrano le immagini ma viene falciato. Il rigore è netto ma l’arbitro Chiffi fischia clamorosamente un fallo inesistente di Belotti che avviene pochi secondi prima. Riguardando l’azione il fallo del centravanti non c’è e il Var analizza le immagini prima di dar ragione al direttore di gara scegliendo di non intervenire per far cambiare la decisione.

Qual è la posizione dell’AIA su questo episodio? Per Rocchi, designatore arbitrale, il rigore per la Fiorentina è netto ma la giustificazione che Chiffi dà di questo episodio è di aver fischiato il fallo di Belotti e dunque non ha preso in considerazione il calcio che subisce dopo Nico Gonzalez. Una giustificazione che comunque lascia molti dubbi perchè il fischio dell’arbitro è comunque arrivato alla fine dell’azione e dunque il VAR avrebbe comunque potuto correggere la decisione.

🟣 Calcio netto su Nico Gonzalez e rigore chiaro ed evidente non dato alla Fiorentina ⚠️

Complimenti a Chiffi e all’arbitro 👏👏 #BolognaFiorentina pic.twitter.com/JOGffrW5OA

LE PAROLE DI BRIAN RODRIGUEZ SULLA FIORENTINA